Guerra a Gaza, Netanyahu: "Spero tregua a breve". Hamas: pone ostacoli

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto al presidente americano Donald Trump di essere pronto a ordinare nuovi raid sull'Iran se Teheran continua con il suo programma nucleare. Trump, che si è detto preferire una soluzione diplomatica con Teheran, non si è comunque espresso contrariamente all'ipotesi di nuovi raid. E' quanto riferisce il Wall Street Journal a proposito del contenuto dell'incontro tra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca.

Il presidente degli Stati Uniti spera comunque di usare la minaccia di ulteriori attacchi per convincere l'Iran a firmare un accordo che gli impedisca di sviluppare una bomba atomica. Un alto funzionario israeliano citato dal Wall Street Journal a condizione di anonimato ha detto che Trump potrebbe fare pressioni su Netanyahu affinché non colpisca l'Iran per preservare i colloqui diplomatici, ma Israele potrebbe non chiederebbe necessariamente un esplicito via libera americano prima di attaccare.