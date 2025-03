Medioriente, Paesi islamici dell'Oic adottano piano egiziano su Gaza

Un gruppo di oltre 50 ex ostaggi di Hamas ha inviato una lettera al premier Benyamin Netanyahu chiedendo a Israele di continuare con l'accordo di cessate il fuoco in modo che i prigionieri rimasti a Gaza possano tornare a casa. Lo riferisce il Times of Israel. "Noi, che siamo stati rapiti durante il massacro del 7 ottobre, abbiamo sperimentato sulla nostra pelle l'inferno da cui i nostri cari devono ancora tornare. Abbiamo visto l'oscurità, sentito gli orrori, respirato la paura", scrivono gli ostaggi liberati. "Sappiamo e non stiamo [solo] descrivendo cosa stanno attraversando gli ostaggi rimasti. Torture brutali, fame umiliante, malattie senza cure, solitudine abissale: questa è la loro realtà in questi momenti. Ogni minuto che è l'inferno, ogni momento in più è una potenziale condanna a morte", scrivono. Gli ex prigionieri esortano il premier a dare priorità al ritorno degli ostaggi rispetto alla ripresa dei combattimenti, affermando che dall'accordo di tregua di una settimana del novembre 2023 "sono stati assassinati più ostaggi di quanti ne siano stati salvati nelle operazioni militari". "Israele è stata fondata per difendere il popolo ebraico, ma il 7 ottobre ha fallito", continuano. "L'unico modo per iniziare a espiare questo clamoroso fallimento è riportare a casa tutti gli ostaggi, i vivi per la riabilitazione e i morti per una degna sepoltura nel suolo di Israele. Questa potrebbe essere l'ultima possibilità", concludono gli ostaggi rilasciati.