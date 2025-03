Siria, Ong denuncia: "Da giovedì uccisi oltre 300 civili alawiti"

L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito di operazioni di rastrellamento e scontri con i lealisti di Assad nella parte occidentale del Paese. Con queste vittime, il numero totale dei morti negli scontri sale a 524, di cui 213 membri delle forze di sicurezza e di gruppi alleati

L'Osservatorio siriano per i diritti umani riferisce di operazioni di rastrellamento e scontri con i lealisti di Bashar al-Assad nella parte occidentale del Paese e denuncia "la morte di 311 civili alawiti nella regione costiera (...) uccisi dalle forze di sicurezza e da gruppi alleati". Con queste vittime, il numero totale dei morti negli scontri avvenuti da giovedì sale a 524, di cui 213 membri delle forze di sicurezza e di gruppi alleati, secondo la stessa fonte.