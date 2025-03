Hamas respinge piano Usa, Israele sospende gli aiuti a Gaza. LIVE

Il presidente argentino Javier Milei si recherà in Israele per una visita di Stato il 23 marzo, per "rafforzare i legami tra le due nazioni". Lo ha riferito il portavoce presidenziale argentino Manuel Adorni. L'annuncio viene rilanciato dal quotidiano Times of Israel. L'ultima visita in Israele del presidente ultraliberista argentino risale a febbraio 2024. Dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, Milei ha riaffermato piu' volte il suo stretto allineamento con il governo di Benjamin Netanyahu in relazione all'intervento militare nella striscia di Gaza. Lo scorso maggio, durante la commemorazione ufficiale della giornata dell'Olocausto, Milei aveva dichiarato che "stare dal lato di Israele è un obbligo morale", denunciando, inoltre, "l'indifferenza e l'ambiguità dei leader del mondo libero". Tra gli ostaggi detenuti da Hamas ci sono diversi argentini, di cui uno e' stato ucciso. Milei ha promesso che "questi atti non rimarranno impuniti come succedeva con i governi precedenti". Da oltre un anno e mezzo il presidente argentino è impegnato in un processo personale di conversione alla religione ebraica. Per mostrare il suo legame molto stretto con Tel Aviv, si è anche fatto ritrarre abbracciato alla bandiera israeliana prima di un suo intervento al foro dell'Istituto Milken a Los Angeles.