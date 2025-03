Medio Oriente Israele, Netanyahu: "Pronti a prossime fasi di guerra"

"Ci stiamo preparando per le prossime fasi della guerra della rinascita, su sette fronti". Lo ha dichiarato il primo ministro Benyamin Netanyahu alla Knesset. E ha aggiunto: "Non ci fermeremo finché non avremo raggiunto tutti gli obiettivi della vittoria: il ritorno di tutti gli ostaggi, la distruzione della capacità militare di Hamas e la garanzia che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele".

Hamas ha accusato Israele di aver lavorato per far collassare l'accordo sul cessate il fuoco a Gaza. Mentre Tel Aviv ha sospeso l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia. "Se Hamas continua a rifiutare il piano, ci saranno delle conseguenze", fa sapere Israele. E Hamas accusa: "Ci vogliono far morire di fame".

