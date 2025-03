Ucraina, soldati nordcoreani ancora al fronte coi russi. Cosa sappiamo

Introduzione

Kim Jong-un continua a sostenere l'alleato Vladimir Putin nella guerra contro Kiev. Gli sviluppi, a dispetto delle pesanti perdite subite da Pyongyang con il primo dispiegamento di 11mila uomini, sono stati ufficializzati dal National Intelligence Service (Nis), la principale agenzia di spionaggio di Seul, che ha spiegato di essere al lavoro per valutare l'entità dell'operazione.

La Corea del Sud nei giorni scorsi ha anche annunciato che i soldati nordcoreani inviati da Pyongyang a combattere a fianco dei russi potranno avere diritto alla cittadinanza sudcoreana. "I soldati nordcoreani sono considerati dalla Costituzione nostri cittadini. Rispettare i desideri individuali riguardo al rimpatrio dei prigionieri è conforme al diritto internazionale. Gli individui non dovrebbero essere rimpatriati in luoghi in cui rischiano di essere perseguitati contro la loro volontà", ha spiegato un funzionario del ministero degli Esteri, aggiungendo che Seul "fornirà la protezione e il supporto necessari".