M.O., media: Hamas consegnerà due ostaggi morti a Egitto. LIVE

La Striscia di Gaza rasa ala suolo, la Cisgiordania devastata dalle violenze, il regime di Assad rovesciato ed Hezbollah in rotta con l'Iran costretto a giocare in difesa: nessuno di questi scenari era, nella mente di Moussa Abu Marzouk, la prevedibile conseguenza dell'attacco del 7 ottobre e per questo, se potesse, oggi questo membro di rilievo del politburo di Hamas tornerebbe indietro e fermerebbe la più rovinosa aggressione nella storia di Israele. In un'intervista al New York Times Abu Marzouk ammette che "se avessimo pensato che sarebbe accaduto che ciò che poi è accaduto, non ci sarebbe stato il 7 ottobre". Oggi assicura di non essere stato a conoscenza dei dettagli dell'assalto che ha fatto 1.200 morti e centinaia di ostaggi, ma su una cosa non ha dubbi: se avesse saputo quello che sa ora, non lo avrebbe mai approvato. Una dichiarazione di rammarico che marca un distacco dalle precedenti dichiarazioni dei funzionari di Hamas. Poche settimane dopo l'invasione, ad esempio, un altro membro del politburo, Ghazi Hamad, aveva dichiarato pubblicamente che il 7 ottobre era "solo la prima volta" e che ci sarebbero stati "una seconda, una terza, una quarta", assicurando che la milizia islamista era "pronta a pagare" il prezzo e giurando di continuare fino a quando Israele non sarebbe stato completamente annientato. Il risultato è che Hamas è ridotto a spettacolari quanto sterili e macabre parate in occasione della riconsegna degli ostaggi o dei loro resti e Gaza a un cumulo di macerie. E che, al netto di sporadiche azioni individuali, la milizia non e' stata in grado di replicare nemmeno una timida imitazione dell'attacco del 7 ottobre. Abu Marzouk ha ammesso che sia lui che altri leader politici di Hamas avevano approvato la strategia generale di attaccare Israele e che oggi c'è una certa volontà all'interno di Hamas di negoziare il futuro militare del gruppo a Gaza, punto critico nei negoziati con Israele.