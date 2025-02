Gaza, oggi Hamas consegna a Israele i corpi dei Bibas e Lifshitz. LIVE

Hamas ha esposto quattro bare con i corpi degli ostaggi morti sul palco allestito a Khan Younis prima della consegna alla Croce Rossa. Dopo la gioia delle ultime settimane, con il ritorno a casa di decine di ostaggi dopo una lunghissima prigionia di Hamas, oggi per Israele sarà "un giorno di dolore". Lo ha definito così Benyamin Netanyahu, mentre tutto il Paese si prepara ad accogliere i primi quattro corpi senza vita che la fazione palestinese consegna dall'inizio della guerra, nell'ambito dell'intesa sulla tregua: i piccoli gemelli Bibas, diventati i simboli nazionali di questo calvario, la loro madre, e l'86enne Oded Lifshitz, che fu catturato in un kibbutz al confine. Sullo sfondo del palco allestito a Gaza campeggia uno striscione in cui compaiono le foto dei prigionieri uccusi. Al di sopra di esse, un'immagine del primo ministro Benjamin Netanyahu raffigurato come un vampiro. Ad accompagnare l'immagine c'e' la scritta in arabo, inglese ed ebraico: "Il criminale di guerra Netanyahu e il suo esercito li hanno uccisi con i missili e gli aerei da guerra sionisti". Quanto ad Hamas, che sabato si prepara a liberare altri sei ostaggi vivi, il movimento palestinese ha fatto sapere di essere disposto a consegnare tutti gli altri in una sola volta se il cessate il fuoco venisse consolidato.

