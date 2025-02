Israele, ordigni su autobus vuoti vicino a Tel Aviv

Paura nella zona di Bata Yam dove alcuni veicoli sono esplosi in dei parcheggi. Non ci sarebbero vittime o feriti. Gli ordigni, secondo quanto emerso fino ad ora, erano in totale cinque (tre esplosi e due no). Le autorità locali hanno detto che, dalle prime valutazioni, si tratta di un attacco terroristico. Dopo gli attacchi, il ministro della Difesa israeliano ha ordinato all'esercito di "intensificare le operazioni" in Cisgiordania