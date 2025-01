Gaza, continua esodo degli sfollati. Netanyahu da Trump martedì. LIVE

Le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato ieri sera 12 persone a Gerusalemme Est, sospettate di aver preso parte a una manifestazione pro-Hamas per celebrare il rilascio di un terrorista liberato in base all'accordo di cessate il fuoco per la presa di ostaggi a Gaza. Lo riferiscono fonti Stando della polizia israeliana al Times of Israel, aggiungendo di aver trovato bandiere di Hamas, fuochi d'artificio, una pistola ad aria compressa e una grossa somma di denaro durante i raid di ieri sera.

Gli arresti sono avvenuti pochi giorni dopo che sui social media sono circolate le riprese di una parata che celebrava il rilascio di sabato di Ashraf Zughayer, un terrorista di Hamas condannato nel 2002 per aver guidato attentatori suicidi per compiere attacchi. Il filmato mostra una folla di persone che sfila nel quartiere Kafr Aqab di Gerusalemme sventolando bandiere di Hamas, con Zughayer stesso in cima a un pick-up che procede lentamente al centro della manifestazione.