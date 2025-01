Hamas libererà oggi altri tre ostaggi israeliani. LIVE

Hamas ha allestito un palco a Jabaliya, nel nord di Gaza, per gli ostaggi che verranno liberati questa mattina. Lo riporta la stampa israeliana, rilanciando immagini provenienti da media palestinesi. Sono otto i rapiti che dovrebbero tornare in liberta', tra cui la soldatessa Agam Berger, l'israelo-tedesca Arbel Yehoud e l'80enne Gadi Mozes, insieme a cinque thailandesi. Yehoud e Mozes sono in mano della Jihad islamica palestinese. Non e' chiaro se gli ostaggi saranno consegnati alla Croce Rossa tutti nello stesso luogo. Le operazioni di rilascio dovrebbero iniziare a breve.