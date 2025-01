Guerra Ucraina Russia, tre morti a Kiev per missile russo. LIVE

I missili russi ieri hanno colpito il cuore di Kiev, uccidendo almeno tre persone. L'attacco, avvenuto all'alba, e parte di un vasto bombardamento combinato di droni e missili che si ripete ogni notte, è la rappresaglia promessa da Mosca ieri dopo aver reso noto l'abbattimento sulla regione russa di Belgorod di missili americani Atacms, il cui uso la Russia considera una linea rossa inviolabile. Da parte loro gli ucraini rivendicano di aver colpito un deposito petrolifero nella regione russa di Tula. Oltre ai tre morti nell'attacco nel centro di Kiev, altri due sono stati registrati nella cittadina di Beryslav, colpita da proiettili di mortaio. E un corpo è stato estratto dalle macerie a Zaporizhzhia,

"Ancora una prova che Putin vuole la guerra e non la pace", è stato il commento a caldo di Zelensky, che ha evocato l'uso della forza, di una "pressione" massima" militare ed economica per "costringere" il capo del Cremlino ad "accettare una pace giusta". "Tutti coloro che aiutano lo Stato russo in questa guerra devono essere sottoposti a una pressione che non sia meno tangibile di questi attacchi. Possiamo farlo solo uniti con il mondo intero".





