Ucraina, media: "Trump vuole incontrare Putin per stop a guerra". LIVE

"Un giorno in Ucraina è un giorno nel quale cadono 300 bombe di aereo su tutto il paese. E' un giorno in cui cadono 4-5 mila razzi. E' un giorno in cui cadono 2-3mila droni esplosivi. Ogni santo giorno, da 1.100 giorni. Senza interruzione... E' una cosa difficile da spiegare, e che a pochi interessa qui in Italia". Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, in un'intervista al quotidiano 'Il Foglio' sottolineando che "il paletto cruciale, imprescindibile, è che tu non puoi consentire ad uno stato di occupare il territorio di un altro stato perché lo ha deciso da solo, dal mattino alla sera, e accettare questa cosa come se fosse normale, quasi scontata. C'è che ha preso per vera la favoletta della russofonia: una stupidaggine colossale. Anche perché lo stesso Zelensky parlava meglio russo che ucraino".

"Questa guerra ci ha rivelato il potere enorme della disinformazione e la qualità di quella russa, che in Italia si è radicata di più che in altre nazioni. La guerra ibrida, cyber, la disinformazione, sono ormai parte della quotidianità. La simpatia di cui gode, in molte troppe persone, Putin in Italia non è sentimento spontaneo, ma il frutto di anni di lavoro scientifico. Nessuno può negare - ha continuato Crosetto - che noi siamo sempre stati amici della Russia, ma come puoi non conservare la capacità di discernere, giudicare? Immaginiamo che io sia sempre stato amico di Mario. Ma se Mario sta uccidendo un altro mio amico, cerco di fermarlo in ogni modo e metto da parte immediatamente l'amicizia perché la realtà cambia il mio sentimento! C'è gente in Italia che ritiene che siccome Mario era mio amico non devo dirgli nulla e che devo girarmi dall'altra parte perché non è un mio problema".

"Io spero di arrivare a una tregua e a una pace perché quello che sta succedendo in Ucraina ogni giorno è inaccetabile, pesantissimo, violento, vergognoso - ha detto ancora Crosetto - Il tema principale è che il percorso dei pace deve essere accettato dall'aggredito, non imposto da altri".