Guerra Israele e Siria, raid nell'ultimo ospedale di Gaza Nord. LIVE

Almeno 36 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani su Gaza di ieri, la maggior parte dei quali nelle zone settentrionali della Striscia. Lo scrive l'agenzia palestinese Wafa citando fonti mediche di Gaza. Secondo l'agenzia, diversi palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti questa sera nei raid israeliani su Gaza City e Khan Younis.

Il ministero della Salute del governo di Hamas nella Striscia di Gaza ha dichiarato che almeno 48 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore nel territorio palestinese, teatro da oltre 14 mesi della guerra con Israele. Ciò porta il bilancio totale delle vittime a 45.484, ha affermato in una dichiarazione, aggiungendo che 108.090 persone sono rimaste ferite nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra.

Il presidente francese Emmanuel Macron insiste sulla "necessita' urgente" di "aiuti umanitari massicci" a Gaza, dove la popolazione sta affrontando una "situazione catastrofica" e "perdite umane intollerabili". Lo ha rifesce l'Eliseo in un comunicato stampa.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver concluso il raid su "un centro di comando di Hamas" in un ospedale di Gaza nord. “Arrestati oltre 240 terroristi nella zona", ha affermato l'esercito in una nota, aggiungendo che il direttore dell'ospedale, Hossam Abu Safiyeh, sospettato di "essere un agente terrorista di Hamas", è stato arrestato per essere interrogato.

Arrestata a Teheran la giornalista italiana Cecilia Sala: è in una cella di isolamento da una settimana. Tajani: "Sta bene, lavoriamo per riportarla in Italia".





Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: