Medio Oriente, Onu: Israele nega ancora accesso a Gaza per aiuti. LIVE

L'indiscrezione, subito smentita, che martedì il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, fosse in viaggio per il Cairo, facendo impennare le speranze che un accordo per una tregua e lo scambio di ostaggi e prigionieri fosse in dirittura d'arrivo, era un falso "deliberato": si sarebbe trattato di un "test" israeliano per sondare le acque su come l'Egitto avrebbe reagito alla visita del premier e alla finalizzazione della tregua. Lo scrive il Times of Israel, che cita fonti anonime egiziane. L'ufficio di Netanyahu smentì molto presto l'indiscrezione, mentre il premier compariva a sorpresa sul versante siriano del monte Hermon.