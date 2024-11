Guerra Ucraina Russia, attacco massiccio caccia russi sul Paese. LIVE

L'allerta antiaerea è scattata stanotte nella maggior parte delle regioni ucraine, con le autorità militari di Kiev che hanno confermato il decollo di caccia bombardieri russi verso il Paese. Prima telefonata tra Trump e Putin giovedì scorso per parlare di Ucraina, rivela il Washington Post. Il presidente eletto Usa avrebbe consigliato allo zar di non intensificare la guerra, ricordandogli la consistente presenza militare di Washington in Ue. E avrebbe espresso interesse per ulteriori conversazioni per discutere "una rapida risoluzione" del conflitto. "Segnali positivi", ha commentato il Cremlino. Kiev nega di essere stata informata in anticipo della chiamata. Oggi si apre il Forum della pace di Parigi, nel giorno del 106mo anniversario dell'armistizio della Prima guerra mondiale.





Gli approfondimenti:

