Guerra Ucraina Russia, domani ipotesi bilaterale Meloni-Zelensky. LIVE

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, potrebbe arrivare a Roma giovedì per un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il bilaterale, però, secondo quanto si apprende, non è ancora definitivamente fissato in quanto legato all'incontro sull'Ucraina in programma a Ramstein sabato. Il presidente americano, Joe Biden, ha però annullato la sua visita in Germania per seguire da vicino il passaggio dell'uragano Milton in Florida e per questo il summit tedesco potrebbe essere rinviato.