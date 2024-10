Guerra Ucraina Russia, Zelensky oggi a Parigi e stasera a Roma. LIVE

In un'intervista a Politico, l'ex segretario generale Jens Stoltenberg afferma che se i paesi Nato avessero fornito armi all'Ucraina dopo l'inizio dell'occupazione russa della Crimea e di parti del Donbass nel 2014 si sarebbe potuta evitare una guerra su vasta scala.

"La guerra non è iniziata nel 2022 ma nel 2014, sia con l'annessione illegale della Crimea che quando la Russia è entrata nel Donbass orientale. Ho lavorato duramente per cercare di convincere gli alleati Nato a fare di più: a fornire più supporto militare, più addestramento. Alcuni lo hanno fatto, ma è stato relativamente limitato e molto difficile per diversi perché la politica della Nato era che non avrebbe dovuto fornire supporto letale all'Ucraina", dice Stoltenberg. "Nessuno può dirlo con certezza, ma continuo a credere che se avessimo armato di più l'Ucraina dopo il 2014 avremmo potuto impedire alla Russia di invadere, o almeno avremmo aumentato la soglia per un'invasione su vasta scala". Se i paesi Nato "avessero consegnato una frazione delle armi che hanno consegnato dopo il 2022, avremmo potuto effettivamente impedire la guerra invece di sostenere lo sforzo dell'Ucraina di difendersi in una guerra", aggiunge l'ex segretario generale della Nato.