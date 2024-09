Ucraina-Russia, Harris: “Con Trump presidente Putin a Kiev”. LIVE

"Se Donald Trump fosse presidente, Putin sarebbe seduto a Kiev in questo momento e capite cosa significherebbe, perché l'agenda di Putin non riguarda solo l'Ucraina". Kamala Harris lo ha detto, parlando della guerra in Ucraina, durante il dibattito con Donald Trump. Il tycoon ha replicato: “"Quando sarò presidente parlerò con Vladimir Putin e con Volodymyr Zelensky. Con me questa guerra non sarebbe mai cominciata”. Una 46enne è morta dopo che un drone ha colpito un condominio a Ramenskoye, nella periferia sud-orientale della città, proprio mentre venivano annunciati raid aerei ucraini nell'area





