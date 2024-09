Guerra Ucraina, raid Kiev sulla regione di Mosca, morta una donna LIVE

Il ministero della Difesa russo sostiene di aver abbattuto la notte scorsa 20 droni ucraini nella regione di Mosca e altri 72 - cioè la metà dei 144 droni che l'esercito russo sostiene di avere distrutto - nella regione di Bryansk, che confina con l'Ucraina. Lo riportano le agenzie di stampa russe. Secondo il dicastero russo, 14 droni sono stati abbattuti nella regione di Kursk, dove è in corso un'offensiva ucraina, 13 in quella di Tula, otto in quella di Belgorod, anch'essa al confine con l'Ucraina, sette sulla regione di Kaluga, cinque sulla regione di Voronezh, quattro sulla regione di Lipetsk e uno su quella di Oryo.