Ucraina Russia, Zelensky: discusso nuovo piano con deputati Usa. LIVE

"A margine del Forum in Italia, ho avuto un incontro con la delegazione del Congresso americano: si è parlato, in particolare, del 'piano di vittoria per l'Ucraina', di alcuni suoi dettagli. E presenteremo in modo esaustivo tutti i passi al presidente degli Stati Uniti Biden e ad entrambi i candidati alla presidenza, Trump e Harris". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale. "La cosa più importante per noi ora - ha detto - è rafforzare il più possibile la posizione dell'Ucraina all'inizio dell'autunno, proteggere le nostre città e villaggi dal terrore russo, dare maggiori opportunità ai nostri soldati al fronte". Zelensky ha anche osservato che l'Ucraina "spera fortemente" nel risultato della conversazione con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin. Ha inoltre definito "importanti" i negoziati con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro italiano Giorgia Meloni. Qualche giorno fa, al Forum Teha di Cernobbio, Zelensky ha annunciato il suo desiderio di presentare al presidente americano Joe Biden, così come ai candidati presidenziali statunitensi Kamala Harris e Donald Trump, un nuovo piano di pace, che lui chiama "piano per la vittoria dell'Ucraina".