Ucraina Russia, Putin: "Liberazione Donbass è la nostra priorità" LIVE

Mosca non ha tempistiche per la fine della guerra in Ucraina e completerà "l'operazione militare speciale" quando i suoi obiettivi saranno raggiunti, afferma il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in una intervista all'agenzia di stampa Tass. "Dovremmo assolvere ai compiti che sono stati stabiliti all'inizio dell'operazione. Dobbiamo salvaguardare le nostre generazioni future. Garantire la loro sicurezza, così come la prevedibilità e una nuova architettura di sicurezza nel nostro continente", ha detto Peskov. "Le tempistiche non hanno importanza in questa questione, anche se naturalmente sappiamo tutti che" finire "prima è meglio che" farlo "dopo", ha aggiunto.