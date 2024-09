Guerra Ucraina Russia, nuovo appello di Zelensky per le armi. LIVE

"Servono più armi per contrastare i raid aerei russi". Il presidente ucraino Zelensky (che ieri ha partecipato in presenza anche al Forum Ambrosetti, a Cernobbio) rinnova l'appello alle potenze internazionali in occasione della riunione del Gruppo di contatto per la difesa a Ramstein, in Germania. La politica occidentale di negare a Kiev la capacità a lungo raggio per colpire anche la Russia è "sbagliata", ha sottolineato Zelensky.

Gli Stati Uniti invieranno nuovi aiuti militari per 250 milioni di dollari all'Ucraina. La Germania annuncia la fornitura di altri 12 panzer obici 2000 all'Ucraina. La Commissione europea intanto mobilita un nuovo pacchetto di aiuti da 40 milioni di euro per sostenere l'Ucraina in vista dell'inverno. Missili russi su Pavlograd, 50 civili feriti.





Gli approfondimenti:

