Usa: Promettente inizio per colloqui. Hamas: Israele si ritiri. LIVE

Ho detto a Netanyahu di "ottenere la vittoria in fretta" perche' "le uccisioni devono cessare". Lo ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo quanto riportato dal The Times of Israel. Il tycoon ha detto ieri di aver dato questo consiglio al primo ministro Benjamin Netanyahu, quando si sono incontrati il mese scorso. Nel corso di una conferenza stampa nel New Jersey, riporta il media israeliano, è stato chiesto al candidato repubblicano alla presidenza se avesse incoraggiato Netanyahu a non accettare un accordo di cessate il fuoco con Hamas. Trump ha negato di averlo fatto, affermando che Netanyahu "sa cosa sta facendo".