Israele, allerta per possibile attacco Iran. Blinken verso MO. LIVE

Israele ha comunicato agli Usa che l'Iran è intenzionato ad attaccare a breve, forse anche prima dell'incontro del 15 agosto tra i mediatori per una tregua nella Striscia di Gaza. Biden ha sentito i leader di Francia, Germania, Italia e Regno Unito per fare il punto della situazione: in una nota congiunta, chiedono che Teheran faccia "un passo indietro". Blinken dovrebbe volare oggi in Israele, Qatar ed Egitto. Cisgiordania: un 18enne è stato ucciso ieri dalle forze di Israele