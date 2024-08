Guerra Israele-Hamas, Iran pronto a evitare attacco con tregua a Gaza

Le Forze di difesa israeliane affermano che l'Home Front Command terra' un'esercitazione nei pressi della citta' centrale di Lod, sottolineando che l'esercitazione è stata pianificata in anticipo, indicando che non e' legata ai preparativi per un possibile attacco iraniano su larga scala contro Israele nei prossimi giorni. L'esercito afferma che l'esercitazione si svolgera' durante la mattinata e il primo pomeriggio, sottolineando che le persone non devono preoccuparsi se vedono un aumento dell'attivita' dei veicoli militari nella zona.