Ucraina Russia, abbattuti 11 droni ucraini nella notte. LIVE

I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto nella notte 11 droni nei cieli sopra la regione di Kursk (Russia). Lo ha annunciato - come riporta la Tass - il governatore della regione Alexey Smirnov in un post sul suo canale Telegram. Quest'anno l'Ucraina non potrà utilizzare più di 10 caccia F-16 sul campo di battaglia: lo scrive il New York Times (Nyt), che cita anonimi funzionari occidentali