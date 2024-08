Ucraina Russia, Nyt: Kiev non potrà schierare più di 10 F-16. LIVE

Quest'anno l'Ucraina non potrà utilizzare più di 10 caccia F-16 sul campo di battaglia: lo scrive il New York Times (Nyt), che cita anonimi funzionari occidentali. Il giornale osserva che il presidente Volodymyr Zelensky, nel suo annuncio di ieri sull'arrivo degli F-16, non ha specificato il numero dei caccia ricevuti. Funzionari occidentali ritengono che entro la fine dell'estate potrebbero arrivare in Ucraina solo 6 F-16. Secondo funzionari statunitensi, quest'anno circa 20 piloti ucraini dovrebbero essere in grado di pilotare i jet. Ciò consentirebbe all'Ucraina di schierare solo circa 10 F-16 in combattimento, sottolinea il Nyt, dato che ogni aereo richiede almeno due piloti.

