Israele colpisce magazzini armi Hezbollah nel sud Libano. LIVE

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato l'attacco con droni su Tel Aviv rivendicato dagli Houthi dello Yemen, esprimendo preoccupazione per una possibile ulteriore escalation. "Il Segretario generale resta profondamente preoccupato per il rischio che tali atti pericolosi rappresentino un'ulteriore escalation nella regione", ha affermato il portavoce Farhan Haq, chiedendo "la massima moderazione". I ribelli Houthi dello Yemen affermano di aver utilizzato un drone non rilevabile per colpire un edificio vicino all'ufficio dell'ambasciata statunitense a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina.