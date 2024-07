Medioriente, raid Israele sullo Yemen: 3 morti e oltre 80 feriti. LIVE

Israele attacca in Yemen: raid ed esplosioni nella città di Hodeida. Gli attacchi sono arrivati dopo che un drone Houthi ha colpito Tel Aviv, uccidendo un uomo. Secondo il ministero della Sanità del gruppo Houthi yemenita "i raid di Israele hanno provocato 3 morti e 87 feriti". "Abbiamo colpito obiettivi militari", afferma il portavoce militare israeliano spiegando che l'attacco "è in risposta alle centinaia di raid condotti contro Israele nei mesi recenti". Gli Houthi, "risponderemo attaccando obiettivi civili a Tel Aviv". All’alba il sistema di difesa aerea dell'esercito israeliano ha intercettato un missile terra-terra diretto verso il territorio israeliano lanciato dallo Yemen. Lo rende noto l'Idf aggiungendo che il missile non ha raggiunto Israele. Le sirene sono risuonate nel Paese per la possibilità di caduta di schegge.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: