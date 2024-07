Guerra Mo, in Yemen Israele intercetta missile ribelli Houthi. LIVE

Dopo i numerosi attacchi missilistici sul sud di Israele provenienti dalla zona umanitaria nel sud di Gaza, l'Idf sta modificando i confini dell'aera designata per i civili per prendere di mira Hamas. Da qui, l'indicazione ai residenti nei quartieri orientali di Khan Yunis di "evacuare temporaneamente" nella zona umanitaria di al-Mawasi. "Restare in quest'area è diventato pericoloso", ha sottolineato l'esercito.