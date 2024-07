Israele-Hamas, news. Oggi riprendono i negoziati al Cairo. LIVE

L'amministrazione Biden rimuovera' presto in modo permanente il molo da 230 milioni di dollari che le forze armate statunitensi hanno costruito per portare gli aiuti umanitari a Gaza. "Prevedo che in un tempo relativamente breve chiuderemo le operazioni sul molo", ha detto ai giornalisti Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Biden. Ieri il personale del comando centrale militare ha tentato, senza riuscirci, di riattaccare il molo improvvisato alla spiaggia di Gaza dopo che il mare mosso aveva costretto gli operatori a rimuovere la struttura diversi giorni fa per evitare danni, ha detto il Pentagono citando "problemi tecnici e legati alle condizioni meteorologiche". Problemi pero' ricorrenti che il New York Times ha identificato il mese scorso.