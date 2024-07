Conclusa operazione Israele a Shejaiya: "Uccisi decine di terroristi"

L'esercito israeliano, mentre continua "l'attività operativa contro gli agenti terroristici insediati nel quartier generale dell'Unrwa nel centro di Gaza", ha annunciato di aver "ucciso due comandanti" di Hamas. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui il primo è "Hassan Abu Kuik, capo della sicurezza operativa delle forze di sicurezza interna di Hamas nei campi centrali di Gaza". "Hassan - ha aggiunto - era un agente militare, attivo nell'ufficio di emergenza di Hamas, e ha guidato numerosi attacchi terroristici contro Israele". Il secondo è "Naser Mehanna, comandante di una squadra dell'intelligence militare di Hamas". Per quanto riguarda il quartiere generale dell'Unrwa a Gaza City, il portavoce ha detto che nell'ultimo giorno in quell'area "le truppe hanno rinvenuto grandi quantità di armi, tra cui droni esplosivi, granate, ordigni esplosivi, cecchini, colpi di mortaio, razzi e Rpg". In contemporanea, c'è stato un raid "su un complesso di combattimento nell'area utilizzata dai terroristi come base per sparare contro le truppe". Le operazioni proseguono anche nell'area di Rafah dove "sono stati eliminati decine di terroristi, smantellati diversi siti di infrastrutture terroristiche equipaggiati con esplosivi, nonché imbocchi di tunnel". "Durante i raid mirati nell'area di Tel al-Sultan, i soldati - ha concluso - hanno localizzato imbocchi di tunnel del terrore, Rpg e altre armi".