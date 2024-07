Israele-Hamas, 18 morti in nuovi raid israeliani su Striscia Gaza LIVE

Il molo galleggiante costruito dall'esercito americano per portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza sarà reinstallato oggi e verrà utilizzato per diversi giorni, ma il piano è poi quello di rimuoverlo definitivamente: lo riporta l'agenzia di stampa Associated Press (Ap), citando funzionari Usa. Le fonti dell'Ap affermano che l'obiettivo è quello di smaltire tutti gli aiuti accumulati a Cipro e sul molo Usa portandoli in un'area sicura sulla costa della Striscia di Gaza. Una volta fatto ciò l'esercito americano smantellerà il molo e se ne andrà, specificano i funzionari Usa parlando in condizione di anonimato.