Guerra Ucraina, Mosca: attacco di droni su Belgorod, due morti. LIVE

Le capacità di difesa aerea ucraine rimangono limitate e degradate, consentendo agli aerei russi di operare liberamente e avanzare in modo relativamente rapido - senza minacce - in alcune aree critiche del fronte: lo scrive sul suo sito l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Il centro studi statunitense cita in particolare le missioni di ieri degli aerei russi Su-25 e Su-34 che - secondo alcuni video pubblicati dai blogger militari russi - hanno volato a bassa quota vicino a Chasiv Yar, nella regione di Donetsk (est), colpendo posizioni ucraine per permettere l'avanzata delle truppe nell'area. I blogger, commentano gli esperti del think tank, hanno elogiato queste missioni aeree per aver consentito alle truppe russe di avanzare in modo relativamente rapido nell'area almeno dalla fine del mese scorso. La capacità degli aerei russi di operare a oltre 100 chilometri di profondità nello spazio aereo ucraino vicino alla linea del fronte senza subire perdite significative indica che le difese aeree ucraine nell'area sono attualmente insufficienti per scoraggiare o impedire agli aerei russi di operare in prima linea, scrive l'Isw. La capacità delle difese aeree ucraine di abbattere aerei strategici russi impegnati in operazioni di combattimento (come è successo ieri con il bombardiere russo a lungo raggio Tu-22M3, ndr) potrebbe limitare temporaneamente le operazioni dell'aviazione russa, conclude il rapporto: tuttavia, questa capacità non è in grado di compensare le carenze critiche di difesa aerea dell'Ucraina in tutto il teatro.