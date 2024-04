Usa, ok Camera aiuti per Kiev. Zelensky: "Salveranno migliaia di vite"

La Camera dei Rappresentanti di Washington ha votato a favore del pacchetto - Ukraine Security Supplemental Appropriations Act - che contiene aiuti per 60,8 miliardi di dollari a favore dell'Ucraina. Il provvedimento è stato approvato con 311 voti a favore contro 112. È di due morti il bilancio di un attacco ucraino con droni nella regione russa di Belgorod. Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ieri è tornato a chiedere "sistemi di difesa aerea" perché "per noi sono necessari per proteggere vite umane". "Abbiamo bisogno dell'artiglieria e il mondo ce l'ha - ha ribadito -. Le decisioni devono essere prese. E sono possibili". Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che invieranno "immediatamente" le forniture se la Camera approverà la richiesta di nuovi fondi per aiutare Kiev a respingere l'invasione russa.

