Attacco Iran a Israele, Meloni convoca G7. Biden: "No a contrattacco"

Condanne all'attacco iraniano arrivano dalle istituzioni europee e dal segretario generale Onu Guterres, che parla di grave escalation

Arrivano reazioni da tutto il mondo dopo l’attacco iraniano lanciato contro Israele in risposta all’uccisione di alcuni ufficiali di Teheran a Damasco, in Siria (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). A cominciare dal G7, al momento con presidenza italiana: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per la giornata di oggi una videoconferenza fra i leader.

Stati Uniti: "Non sosterremo eventuale risposta da parte di Israele" Dall’altra parte del mondo, gli Stati Uniti hanno fatto sapere che non sosteranno un eventuale contrattacco di Israele contro l'Iran. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden al premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto riportato da Axios. Biden ha spiegato a Netanyahu che gli Usa non parteciperanno a nessuna operazione offensiva contro Teheran e non sosterranno una tale operazione. Il premier israeliano, mette in evidenza Axios, avrebbe capito la posizione del presidente americano. Il sostegno dell'America alla sicurezza di Israele è però incrollabile, ha aggiunto Biden, e Washington condanna "nei termini più duri" l'attacco "senza precedenti" dell'Iran. leggi anche Iran attacca Israele, account Khamenei: “Regime malvagio sarà punito”

Guterres: "Grave escalation" Ferma condanna arriva anche dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, che chiede "la cessazione immediata di queste ostilità" e dice di essere "profondamente allarmato per il pericolo reale di una devastante escalation a livello regionale". Esorta quindi "tutte le parti a esercitare la massima moderazione per evitare qualsiasi azione che possa portare a scontri militari su più fronti in Medio Oriente. Né la regione né il mondo possono permettersi un'altra guerra". leggi anche Iran-Israele, Tajani a Sky TG24: condanniamo l'attacco di Teheran

Von der Leyen, Metsola e Michel Stessa preoccupazione da parte delle istituzioni europee. Su X, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha definito l’aggressione "palese e ingiustificabile" e ha invitato l’Iran e i suoi alleati "a cessare immediatamente questi attacchi. Tutti gli attori devono ora astenersi da ulteriori escalation e lavorare per ripristinare la stabilità nella regione". Le fa eco la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola: "L'attacco senza precedenti dell'Iran con droni e missili contro Israele è una grave escalation. Rischia di scatenare un ulteriore caos in tutto il Medio Oriente. L'Ue condanna l'attacco con la massima fermezza e continuerà ad adoperarsi per ridurre l'escalation e impedire che la situazione degeneri in un ulteriore spargimento di sangue". Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel raccomanda di fare "tutto il possibile per evitare un'ulteriore escalation a livello regionale. Bisogna evitare ulteriori spargimenti di sangue. Continueremo a seguire da vicino la situazione insieme ai nostri partner". leggi anche Attacco Iran a Israele, cosa sono i droni Shahed usati da Teheran

La condanna di Berlino "L'attacco aereo sul territorio israeliano lanciato dall'Iran è irresponsabile e ingiustificabile", afferma anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz aggiungendo che così Teheran rischia di causare "una conflagrazione" nella regione. "Siamo a stretto contatto con Israele e discuteremo con i nostri alleati", scrive Scholz in un post pubblicato sul suo account X. Anche la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha condannato fermamente l'invio dei droni, "che ha il potenziale di far precipitare un'intera regione nel caos". L'Iran "deve fermare tutto questo immediatamente", ha dichiarato Baerbock aggiungendo che "tutta la solidarietà" del governo tedesco "va in queste ore a Israele". vedi anche Attacco Iran a Israele, le esplosioni su Gerusalemme e Betlemme. VIDEO