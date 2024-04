Iran attacca Israele, account Khamenei: “Regime malvagio sarà punito”

L'account X della Guida Suprema iraniana ha ripubblicato un video del suo discorso pronunciato in occasione dell'Eid al-Fitr, la festa di fine Ramadan, in cui annunciava che "il regime malvagio" sarebbe stato "punito" per l'attacco al consolato iraniano a Damasco. Negli stessi minuti è iniziato l’attacco di Teheran con droni e missili

Come annunciato da alcune ore, l'Iran ha lanciato decine di droni verso Israele ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI ). Secondo alcuni rapporti non confermati, sarebbero tra 50 e 100 i droni suicidi lanciati. Le Guardie iraniane hanno confermato l’attacco, come riferito dai media di Stato di Teheran. A distanza di qualche decina di minuti, una seconda ondata di droni è stata lanciata dalla Repubblica islamica verso Israele, poi sono stati lanciati anche missili. L'attacco iraniano dovrebbe raggiungere il territorio israeliano in poche ore.

Il discorso di Khamenei: “Regime malvagio sarà punito”

Mentre è stato confermato l'inizio dell'attacco contro Israele, l'account X della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha ripubblicato un video del suo discorso pronunciato in occasione dell'Eid al-Fitr, la festa di fine Ramadan, in cui annunciava che "il regime malvagio" sarebbe stato "punito" per l'attacco al consolato iraniano a Damasco.

I Pasdaran: "L'Iran ha punito Israele"

"In risposta ai numerosi crimini del malvagio regime sionista, tra cui l'attacco al consolato e l'uccisione di forze militari iraniane, l'Iran ha attaccato Israele nelle prime ore di domenica", affermano le Guardie Rivoluzionarie iraniane dopo il lancio di droni e missili dall'Iran verso Israele come ritorsione per il suo recente attacco alla sede consolare iraniana a Damasco. "Questo fa parte della punizione iraniana del regime illegittimo e criminale, attraverso l'operazione denominata 'Vadeh Sadegh' (Vera promessa). I dettagli dell'attacco iraniano saranno pubblicati a breve", si legge in un comunicato, citato da Tasnim.



Iran chiude lo spazio aereo sopra Teheran

Intanto l'Iran ha annunciato che la chiusura dello spazio aereo sopra la sua capitale Teheran. Lo ha riferito il canale televisivo Al-Qahira Al-Ikhbariya, citato dalla Tass. "Il governo iraniano ha ordinato di chiudere lo spazio aereo sopra il distretto della capitale", si legge.