Israele-Iran, Gantz: “Esigeremo un prezzo nel momento adatto”

"Costruiremo una coalizione regionale contro la minaccia dell'Iran ed esigeremo un prezzo nel modo e nel momento che ci conviene". Lo ha riferito il ministro del Gabinetto di guerra Benny Gantz. "L'incidente non è finito, l’alleanza strategica e il sistema di cooperazione regionale che abbiamo costruito devono essere rafforzati”, ha aggiunto, per poi sottolineare che Israele non ha ancora portato a termine "i suoi compiti: il ritorno delle persone rapite e l'eliminazione delle minacce per gli abitanti del nord e del sud". Si attendono ora le decisioni del Gabinetto di Guerra israeliano sulla risposta da dare all'Iran dopo l'attacco della scorsa notte (SEGUI LA DIRETTA SULL'ATTACCO DELL'IRAN A ISRAELE)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24