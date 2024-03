Attentato a Mosca, uno degli arrestati: "Ho ucciso per soldi"

Il ministero per le Situazioni di emergenza ha confermato che nell'attacco di venerdì sera al Crocus City Hall sono state uccise 133 persone. Bandiere a mezz'asta ed eventi di intrattenimento e sportivi cancellati in tutto il Paese, mentre i moscoviti continuano a portare fiori sul luogo della strage. In un video uno dei presunti attentatori dice di aver accettato di partecipare dopo aver ascoltato un mese fa le lezioni di un predicatore e di essere stato reclutato da un aiutante che gli ha offerto 500mila rubli ascolta articolo

È lutto nazionale oggi in Russia dopo l’attentato al Crocus City Hall di Mosca: il ministero per le Situazioni di emergenza ha confermato che nell'attacco di venerdì sera sono state uccise 133 persone e i feriti sono 152. Ieri sera la televisione russa Channel One ha trasmesso un filmato dell'interrogatorio dei quattro presunti attentatori arrestati: "Cosa stavi facendo al Crocus?", viene chiesto a un giovane seduto a terra. "Ho sparato alla gente per soldi", risponde in un russo stentato.

Il lutto nazionale "L'intero Paese è in lutto con coloro che hanno perso i loro cari in questa tragedia disumana", ha annunciato stamane il canale televisivo pubblico russo Rossia 24 che ha trasmesso le immagini di un enorme pannello digitale installato sulle pareti della sala da concerto, "Crocus City Hall. 22/03/2024. Siamo in lutto". Bandiere a mezz'asta ed eventi di intrattenimento e sportivi cancellati in tutto il Paese, mentre i moscoviti continuano a portare fiori sul luogo dell'attacco terroristico e nelle regioni russe compaiono memoriali spontanei per le vittime. Nella sola giornata di ieri, oltre 4mila residenti della capitale si sono recati nei centri medici per donare il sangue e aiutare le vittime dell'attacco terroristico, scrive Ria Novosti.

Gli interrogatori Per la strage sono state arrestate ieri 11 persone, tra cui i quattro presunti terroristi che avrebbero compito il massacro nella sala concerti di Mosca. "Che cosa ci facevi al Crocus?", chiede un uomo delle unità speciali a uno dei presunti attentatori durante gli interrogatori, tenendolo per i capelli fermo a terra, faccia in giù, mentre lo registra con uno smartphone. "Ho sparato", risponde l'uomo. "A chi hai sparato?", lo sollecita l'agente. "Alle persone", dice l'interrogato. "Perché l'hai fatto?", lo incalza. "Per soldi", dice lui a voce bassa. Nel video pubblicato da Baza e rilanciato dal canale Telegram della direttrice della televisione Russia Today, Margarita Simonyan, l'arrestato dichiara di avere 26 anni, di aver accettato di partecipare all'attacco dopo aver ascoltato un mese fa le lezioni di un predicatore e di essere stato reclutato da un aiutante che gli ha offerto 500mila rubli (circa 5.000 euro). Di cui 250.000 già pagati in anticipo. Da lui nessun riferimento a eventuali contatti ucraini per la fuga dopo l'assalto.

Casa Bianca: "Isis solo responsabile dell'attacco" "L'Isis è il solo responsabile dell'attacco alla sala concerti di Mosca, non c'è nessun coinvolgimento dell'Ucraina", ha ribadito oggi in una nota la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, che ha anche confermato che gli Stati Uniti "hanno condiviso con la Russia informazioni riguardo un attacco terroristico pianificato nella capitale". E anche la vicepresidente Kamala Harris ha respinto l'affermazione di Vladimir Putin secondo cui l'Ucraina sarebbe coinvolta nell'attacco di venerdì a Mosca. In un'intervista a Abc news la numero due di Joe Biden ha detto chiaramente che "non c'è nessuna prova che Kiev sia dietro l'attentato". "Quello che sappiamo - ha sottolineato la vicepresidente americana - è che l'Isis-K è responsabile di quanto accaduto".