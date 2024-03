Attentato Mosca, Putin in un messaggio tv: “I responsabili pagheranno”

Il presidente russo parla alla nazione il giorno dopo l’attacco al Crocus City Hall in cui sono morte oltre 100 persone. Ha confermato che i quattro responsabili sono stati arrestati e ha ribadito che ci sono indicazioni che stavano cercando di entrare in Ucraina

“Identificheremo tutti coloro che sono dietro a questo atto terroristico e pagheranno per questo”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, il giorno dopo l’attentato al Crocus City Hall alle porte di Mosca in cui sono morte oltre 100 persone ( LE IMMAGINI - IL VIDEO - LE REAZIONI INTERNAZIONALI ).

Il messaggio di Putin

Putin ha parlato alla nazione in un messaggio trasmesso in televisione. I responsabili della strage al Crocus City Hall di Mosca hanno ucciso indiscriminatamente cittadini russi "come i nazisti", ha detto. Nel suo discorso il presidente ha confermato che i quattro responsabili dell'attacco alla sala da concerti sono stati arrestati e ha ribadito che ci sono indicazioni che stavano cercando di entrare in Ucraina. In particolare, ha detto che dai risultati parziali dell'inchiesta è emerso che dalla parte ucraina era stata creata "una finestra" per permettere ai quattro di attraversare il confine. Putin ha poi annunciato "ulteriori misure antiterrorismo e antisabotaggio a Mosca e nella regione" omonima e ha dichiarato il 24 marzo giornata di lutto nazionale. Ieri è arrivata la rivendicazione dell'attacco da parte dell'Isis, mentre l'Ucraina ha negato ogni coinvolgimento.