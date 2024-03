Kenya in lista grigia dei Paesi che riciclano e finanziano terrorismo

Il Paese africano sarà sotto stretta osservazione per non avere adeguate salvaguardie contro il flusso di denaro sporco, unendosi ad altri 23 Stati presenti nell'elenco redatto dal Financial Action Task Force (FATF)

Il Financial Action Task Force (FATF), un organismo internazionale di monitoraggio dei crimini finanziari che ha sede a Parigi, ha aggiunto il Kenya alla sua "lista grigia" che elenca i 23 Paesi che necessitano di un monitoraggio più rigoroso a causa delle misure insufficienti contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Una mossa che probabilmente danneggerà la reputazione di Nairobi come centro finanziario, anche se il ministero del Tesoro kenyano ha affermato di essere pienamente impegnato nell'attuazione del piano d'azione del FATF e che tale mossa avrebbe avuto solo "effetti minimi" sulla stabilità finanziaria del Paese. Già nel 2010, il FATF aveva inserito il Kenya in una lista di Paesi ad alto rischio per ritardi nell'emanare leggi per affrontare l'attività finanziaria criminale e per non essere riuscito a tracciare il riciclaggio di denaro. Quattro anni dopo era stato rimosso dalla lista.