Ghana, il Parlamento approva legge severa contro la comunità Lgbtqia+

Cinema

Philadelphia, 30 anni fa l'uscita al cinema: le curiosità

Trent’anni fa, il 22 dicembre 1993, usciva Philadelphia, il film di Jonathan Demme con Tom Hanks e Denzel Washington, una delle prime grandi produzioni di Hollywood a trattare in maniera esplicita tematiche come omosessualità, omofobia e AIDS. La pellicola si è rivelata un successo di pubblico e critica: ha incassato più di 200 milioni di dollari in tutto il mondo e ha vinto due Oscar (miglior attore protagonista e miglior canzone per Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen). Ecco tutto quello che c’è da sapere

TRAMA - Andrew Beckett è un avvocato, associato senior di un grande studio legale di Philadelphia. Nasconde ai colleghi di essere omosessuale e malato di AIDS. Quando i soci lo scoprono lo licenziano per “giusta causa”. Andy decide di citare in giudizio i suoi ex datori di lavoro per discriminazione. Dopo tanti rifiuti si rivolge al collega Joe Miller che accetta il caso sfidando tutti i pregiudizi. La sentenza di primo grado arriva pochi giorni prima della morte del protagonista: gli viene riconosciuto un risarcimento danni milionario