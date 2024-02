Russia, condanne dopo approvazione legge contro l'attivismo LGBTQI+

Cronaca

In testa alla manifestazione le Famiglie Arcobaleno, che si sono rivolte al governo Meloni dicendo che “è ora di svegliarsi perché le famiglie sono cambiate e non possono fare finta che non esistiamo. La famiglia non è solo quella eterosessuale ma è questa piazza”. Arcigay: “Oggi più che mai è importante esserci, non staremo nell'ombra'