6/15 ©IPA/Fotogramma

"La cronaca ci restituisce un panorama preoccupante per migliaia di bambini che vanno a scuola, hanno amici e hanno diritto a una vita serena”, ha aggiunto Redaelli. "La strumentalizzazione del governo sulla Gestazione per altri è ideologica, un'omofobia malcelata. Alla Gpa ricorrono per l'80% coppie eterosessuali. Il fatto che se ne parli solo in contesti Lgbt+ vuol dire che forse il problema per queste forze reazionarie è che ci siano due mamme e due papà, non tanto la pratica in questione"