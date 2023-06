Milano Pride 2023, percorso e orari del corteo per i diritti Lgbtqia+

Il corteo, al quale parteciperà anche Sky con il suo Network LGBTQ+ a bordo di un bus a due piani, inizierà con il ritrovo in via Pisani, davanti alla Stazione Centrale. Il via è previsto per le 16 da piazza della Repubblica con un percorso che toccherà viale Monte Santo, i Bastioni di Porta Nuova, piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta, viale Elvezia e l'Arena Civica. L’arrivo è previsto intorno alle 18.30 all’Arco della pace, dove poi fino a mezzanotte ci sarà il grande evento finale con tanti interventi, ospiti e musica.

Vietate le bottiglie in vetro

Il Comune ha emesso un'ordinanza, in vigore dalle 17 di oggi all'1 di domenica 25 giugno, che prevede il divieto di introdurre o vendere in piazza Sempione, nel parco Sempione e nelle zone limitrofe nel raggio di 200 metri bottiglie o altri contenitori in vetro, bottiglie in plastica chiuse con tappo e lattine. Vietata anche l'introduzione di aste per selfie, petardi, fuochi d'artificio e simili, oltre spray con sostanze urticanti. Il provvedimento del Comune vieta anche la vendita e il consumo di superalcolici all'esterno degli esercizi pubblici e il commercio in forma itinerante. È consentita invece agli esercizi commerciali la vendita di bevande alla spina, purché in contenitori di plastica o carta, così come la consumazione in contenitori di vetro e di superalcolici all'interno dei locali con servizio al tavolo.