Guerra Israele – Hamas, nuova strage di civili in attesa aiuti a Gaza

Hamas riferisce di almeno 21 morti e 155 feriti a Gaza in una nuova strage di persone in fila per gli di aiuti umanitari causata dalle forze di Israele, che smentisce. Lo Stato ebraico definisce intanto "irrealistiche" le richieste che il movimento islamista avrebbe fatto in una nuova proposta di accordo sullo scambio di prigionieri, oggi all'esame del gabinetto di guerra israeliano. Gli Usa invitano il nuovo premier dell'Autorità nazionale palestinese Mustafa a realizzare "riforme credibili e di vasta portata"