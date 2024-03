Israele–Hamas, Onu: "576mila persone a Gaza su orlo carestia". LIVE

Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione il presidente Biden ha annunciato ufficialmente di aver ordinato all'esercito Usa "una missione di emergenza" per creare una banchina temporanea sulla costa di Gaza che possa ricevere grandi navi per gli aiuti umanitari....senza truppe americane sul campo". Ma ha anche avvisato che Israele "deve fare la sua parte", non utilizzando gli aiuti "come moneta di scambio", e che "ha la responsabilità fondamentale di proteggere i civili innocenti a Gaza" in una guerra con costi umani senza precedenti. Le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme secondo cui almeno 576 mila persone, un quarto della popolazione, è sull'orlo della carestia. Servono interventi urgenti e anche l'idea americana di costruire un porto per facilitare l'arrivo di viveri viene accolto positivamente al Palazzo di Vetro. Secondo il New York Times diminuiscono le speranze che un accordo sul rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre possa essere raggiunto la prossima settimana. Gli Houthi sono tornati a colpire nel Mar Rosso e per la prima volta dall'inizio della loro offensiva contro i mercantili occidentali hanno provocato vittime civili.





