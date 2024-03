Il discorso sullo Stato dell’Unione di Biden: "America è tornata"

È durato poco più di un’ora il discorso del presidente degli Stati Uniti davanti al Congresso. Biden ha parlato di una missione militare d’emergenza sulla costa di Gaza, ha proposto un aumento delle tasse per aziende e miliardari e ha rilanciato l'allarme sul rischio per la democrazia se vincesse il suo rivale Trump. "La vita mi ha insegnato ad abbracciare la libertà e la democrazia - ha sottolineato -. Altri vedono una storia americana di risentimento, vendetta e punizione. Quello non sono io" ascolta articolo

Una missione militare d'emergenza sulla costa di Gaza per costruire un banchina off-shore temporanea in grado di accogliere grandi navi cargo con aiuti umanitari ma senza 'boots on the ground', e subito ben accolta da Israele. È il colpo ad effetto di Joe Biden per il discorso sullo stato dell'Unione davanti al Congresso. Il presidente degli Stati Uniti ha poi proposto un aumento delle tasse per aziende e miliardari e rilanciato l'allarme sul rischio per la democrazia se vincesse il suo rivale Trump. "La vita mi ha insegnato ad abbracciare la libertà e la democrazia - ha sottolineato - Un futuro basato sui valori fondamentali che hanno definito l'America: onestà, decenza, dignità, uguaglianza. Altri vedono una storia americana di risentimento, vendetta e punizione. Quello non sono io".

I temi affrontati "Possiamo scontrarci su come risolvere l'emergenza al confine, o possiamo risolverla". Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha mandato il suo messaggio alla nazione, nel discorso sullo Stato dell'Unione, scegliendo di attaccare su tutto. Lo ha fatto per un'ora e mezza, rinfacciando ai Repubblicani la loro opposizione a un accordo su come mettere al sicuro il confine sud con il Messico, sull'affrontare l'emergenza delle stragi, ma soprattutto accusando i conservatori di voler tagliare la spesa sociale sui ceti deboli, proteggendo i miliardari e le corporation. Non ha mai nominato Donald Trump, ma i riferimenti al suo "predecessore" sono stati molti, a cominciare dalla volontà del tycoon di "essere sottomesso" al presidente russo Vladimir Putin e al fatto che Trump si fosse "vantato di non aver fatto niente sulle armi". Sulla Cina, Biden è stato chiaro: "Voglio la competizione, non il conflitto". Ha promesso di ristabilire il diritto all'interruzione di gravidanza, di riportare a casa i prigionieri americani, tra cui il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, di difendere la fecondazione assistita, ha salutato il premier svedese presente a sigillare l'ingresso della Svezia nella Nato, e sancito un abbraccio a distanza con il leader dei metalmeccaici Shawn Fain. Non è mancato un riferimento alla sua età: per la maggioranza degli intervistati nei sondaggi, il presidente è troppo vecchio per restare altri quatto anni alla Casa Bianca. "Non sembra - ha scherzato Biden - ma sono qui da un po'". "Ma quando si arriva alla mia età – ha aggiunto - le cose diventano più chiare di prima". "Io - ha sottolineato - conosco la storia americana". Per poi concludere: "La questione che il Paese affronterà non è quanto siamo vecchi noi, ma quanto lo sono le nostre idee".

La questione Medio Oriente Sulla crisi in Medio Oriente il presidente ha ribadito la sua linea: "L'unica soluzione è quella di due Stati. Non esiste altra strada che garantisca la sicurezza e la democrazia di Israele. Non esiste altra strada che garantisca ai palestinesi di vivere in pace e dignità. Non esiste altra strada che garantisca la pace tra Israele e tutti i suoi vicini arabi, compresa l'Arabia Saudita". La Striscia non ha un porto e quindi non può ricevere merci dal mare. Perciò Biden ha ordinato al Pentagono di costruire un molo galleggiante ancorato a terra, da cui far arrivare gli aiuti provenienti da Cipro. "Stasera darò ordine alle forze armate statunitensi di condurre una missione di emergenza per creare una banchina temporanea nel Mediterraneo, sulla costa di Gaza, che possa ricevere grandi navi che trasportano cibo, acqua, medicine e rifugi temporanei ma non ci saranno truppe americane sul campo" ha annunciato Biden nel suo discorso sullo stato dell'Unione, ammondendo però che anche Israele "deve fare la sua parte", "consentire maggiori aiuti a Gaza e garantire che gli operatori umanitari non si trovino nel fuoco incrociato" . L'aiuto umanitario a Gaza, ha concluso il presidente, "non può essere una considederazione secondaria ne' una moneta di scambio".