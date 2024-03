Ucraina, moglie Zelensky non andrà a discorso su Stato Unione di Biden

La First Lady dell'Ucraina Olena Zelenska ha declinato l'invito della Casa Bianca per la possibile presenza di Yulia Navalnya: anche se Navalny era un oppositore di Putin, Kiev non ha dimenticato le sue passate dichiarazioni sull'appartenenza della Crimea alla Russia. Per l'intelligence di Mosca il decesso dell'ex dissidente, avvenuto in carcere in Siberia, fu una "morte naturale": lo ha detto in un'intervista il capo dei servizi segreti esteri russi, Serghei Naryshkin